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10:35, 15 ноября 2022Россия

В Херсонской области назвали фейком сообщение о заходе ВСУ в Алешки

Администрация Херсонской области назвала фейком сообщение о заходе ВСУ в Алешки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Херсонской области назвали фейком сообщение о заходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Ранее украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что украинские войска якобы сумели закрепиться на левом берегу Днепра и занять город Алешки.

«Заявления украинской стороны не соответствуют действительности. Обстрелы населенного пункта идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это фейк, которым украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — заявили в администрации.

Накануне стало известно, что украинские военные пытаются помешать людям, опасающимся преследования со стороны Киева, покинуть Херсон.

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Алевтина Запольская
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