Стало известно о предложениях США России для продления зерновой сделки

FT: Запад предложил России гарантии для поставок по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса»

Запад предложил России гарантии безопасности для возобновления поставок по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса» при продлении зерновой сделки. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

«Трубопровод, по которому (...) транспортировалось около 2,3 миллиона тонн аммиака, может принести Москве дополнительные 2,4 миллиарда долларов экспортной выручки», — отмечает издание.

Собеседники FT также сообщили, что США рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками. Однако, отмечают эксперты, Вашингтон вряд ли решит переподключить его к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.

При этом источники уверены, что российская и украинская стороны согласятся продлить черноморскую зерновую инициативу до истечения срока действия в субботу, 19 ноября. Это может произойти, в частности, после достижения компромисса с Москвой по платежам за собственный экспорт сельскохозяйственной продукции.

Во вторник, 15 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что Москва намерена согласиться продлить сделку по экспорту зерна и другой сельхозпродукции по Черному морю. При этом осталось неизвестно, поставит ли российская сторона новые условия в обмен на продление соглашения или какие-либо другие детали.

29 октября стало известно о выходе России из зерновой сделки после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября Минобороны заявило о возобновлении участия Москвы в инициативе после того, как Киев предоставил письменные гарантии.

Зерновая сделка была заключена на 120 дней до 19 ноября. Сделка продлевается автоматически еще на 120 дней, если ни одна из сторон не выступит против.