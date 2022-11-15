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14:32, 15 ноября 2022Мир

Адвокаты Трампа сравнили его с Галилео Галилеем

Адвокаты Трампа подали новый иск к Twitter и сравнили экс-президента с Галилеем

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп подал новый иск против Twitter, обвиняя соцсеть и правительство США в сокрытии информации о пандемии COVID-19, президентских выборах 2020 года и скандале вокруг сына американского лидера Хантера Байдена. Об этом сообщает Politico.

Трамп считает, что Twitter и власти нарушили Первую поправку к Конституции США, в которой говорится о свободе слова и прессы. В иске утверждается, что «подавляются мнения и информация по вопросам, которые американцы считают жизненно важными».

Адвокаты бывшего президента в тексте заявления в суд сравнили Трампа с итальянским ученым XVI и XVII веков Галилео Галилеем, которого преследовали за теорию о вращении Земли вокруг Солнца. «Большинство когда-то считали это сумасшедшими идеями, а многие до сих пор так считают. Но сумасшедшие идеи иногда оказываются правдой. Земля действительно вращается вокруг Солнца, и именно Хантер Байден, а не российские агенты по дезинформации, отдал в ремонтную мастерскую в Делавэре ноутбук, полный компрометирующих улик», — заявили они.

Иск подан 14 ноября в апелляционный суд Сан-Франциско.

В прошлом году Трамп уже обращался в федеральный суд штата Флорида с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт. В мае этого года суд отклонил иск.

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Антон Похиляк
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