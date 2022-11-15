Оценена стоимость нового роскошного дома певицы Ханны

Риелтор Канциберов: новый особняк певицы Ханны может стоить более 458 миллионов рублей

Роскошный особняк, в который недавно переехали певица Ханны и ее муж продюсер Пашу, может стоить более 458 миллионов рублей. Такую оценку недвижимости дал риелтор Валентин Канциберов в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Эксперт изучил спутниковые карты и предположил, что дом знаменитостей расположен в элитном районе Подмосковья. Среди возможных локаций Канциберов указал коттеджный поселок «Миллениум Парк» на Новорижском шоссе. «Приблизительная стоимость похожей недвижимости в том районе составляет 458 миллионов 998 тысяч рублей», — заявил риелтор.

Ранее Ханна показала ремонт в новом трехэтажном особняке площадью 1600 квадратных метров. Интерьер жилья выполнен в светлых тонах с элементами золота, многие детали сделаны из камня, дерева и кожи.

Певица отметила, что в будущем собирается установить систему «умный дом». В августе был полностью готов второй этаж с хозяйской спальней. Ханна также продемонстрировала ванную с джакузи и выходом на террасу, кухню с мраморным столом, хрустальные люстры и окна в пол.