Педагог задала российским ученикам раскрасить флаг ЛГБТ на «Разговорах о важном»

Депутат ГД Хинштейн сообщил, что под Калугой учительница задала детям раскрасить флаг ЛГБТ

В Калужской области школьная учительница поручила детям раскрасить флаги ЛГБТ в рамках проведения урока «Разговоры о важном». Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в Telegram.

По словам депутата, о формате проведения урока в калужской школе ему рассказали подписчики. Он отметил, что темой занятия было понятие «толерантность». Хинштейн отметил, что уже связался с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой и получил от него комментарий о случившемся.

«Он уже в курсе ситуации, назначена проверка. Слава Богу, этот случай в регионе — единственный», — сообщил парламентарий.

При этом он усомнился в том, что преподаватель осознавала, что пропагандировала нетрадиционные ценности среди своих учеников.

Не факт, кстати, что учительница-пенсионерка из Малоярославецкого района понимала, вообще, что она распечатывала из интернета. В провинции, в отличие от мегаполисов, не так хорошо разбираются в сортах [эмодзи с экскрементами] Александр Хинштейн депутат Госдумы

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на детский спектакль «Принцесса и Людоед», роль принцессы в котором исполнил актер с усами. Режиссер Полина Кардымон заявила, что на постановку написали доносы, попросив Министерство культуры региона проверить ее на ЛГБТ-составляющую.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии, а также на распространение информации о ЛГБТ и призывов к смене пола среди несовершеннолетних.