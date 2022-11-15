Израиль отказался расследовать с США гибель журналистки Al Jazeera

Министр Ганц: Израиль не станет расследовать с США гибель журналистки Al Jazeera

Глава Минобороны страны Бени Ганц заявил об отказе Израиля от сотрудничества с США в расследовании гибели журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я ясно дал понять американским представителям, что мы поддерживаем солдат ЦАХАЛ, что мы не будем сотрудничать ни с каким внешним расследованием и не допустим вмешательства во внутренние дела Израиля», — подчеркнул Ганц. Министр также назвал ошибкой решение Министерства юстиции Соединенных Штатов расследовать гибель журналистки, добавив, что израильская армия обороны провела независимое и профессиональное разбирательство, результаты которого были предъявлены американской стороне.

В июне следователи ООН установили вину полиции Израиля в гибели Ширин Абу Акле. Отмечалось, что, согласно собранным сведениям, смертельные выстрелы произвели израильские силы безопасности.

Самая известная палестинская журналистка была убита 11 мая. Она получила смертельное ранение в голову, когда освещала операцию израильской армии в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан.