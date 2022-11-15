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13:59, 15 ноября 2022Россия

Появились кадры разрушений после обстрела ВСУ приграничного российского села

Белгородский губернатор Гладков опубликовал кадры разрушений после обстрела Безымено

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В сети появились кадры последствий обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Безымено в Белгородской области. Их публикует губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На фотографиях видны поврежденные из-за минометного обстрела дома — в одном снарядом пробита крыша, в другом — сильно повреждена пристройка.

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украина обстреляла несколько сел Грайворонского городского округа во вторник, 16 ноября. Никто не пострадал.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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