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17:25, 15 ноября 2022Бывший СССР

В Харькове приостановили работу метро

Движение метро в Харькове приостановили
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Движение по линиям метрополитена в Харькове временно приостановлено. Об этом в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщает пресс-служба метрополитена.

«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — отметили в метрополитене, извинившись перед пассажирами.

Ранее власти Харькова заявили о воздушном ударе по городу.

15 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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Варвара Кошечкина
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