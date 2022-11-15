В Харькове приостановили работу метро

Движение метро в Харькове приостановили

Движение по линиям метрополитена в Харькове временно приостановлено. Об этом в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщает пресс-служба метрополитена.

«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — отметили в метрополитене, извинившись перед пассажирами.

Ранее власти Харькова заявили о воздушном ударе по городу.

15 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.