Матыцин прокомментировал слова главы МОК о политизации спорта

Матыцин выразил надежду, что международные федерации прислушаются к призыву главы МОК Баха

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о политизации спорта. Его цитирует ТАСС.

«Я вижу, что разум торжествует или во всяком случае готов торжествовать. Бах сам сказал о недопустимости политизации, о недопустимости вмешательства государств, когда они хотят разделить спортсменов дружественных и недружественных стран», — заявил Матыцин. Он выразил надежду, что международные спортивные федерации прислушаются к призыву главы МОК.

Ранее 15 ноября Бах во время выступления на саммите G20 осудил политизацию спорта. «Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он развалится», — сказал он.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.