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20:16, 15 ноября 2022Россия

Медведев назвал ответ на возможное изъятие российских активов после решения ООН

Медведев заявил, что РФ изымет имущество иностранных компаний в ответ на кражу активов

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

России придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если ее зарубежные активы будут конфискованы по итогам резолюции ООН. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора», — написал политик.

По его мнению, при конфискации российских активов Москве придется изымать деньги и имущество частных инвесторов из недружественных стран, хотя, как подчеркнул Медведев, эти люди не отвечают за «дураков из своих правительств».

Зампред Совбеза подчеркнул, что объем капитала иностранных частных инвесторов в России составляет более чем 300 миллиардов долларов, — этого достаточно, чтобы компенсировать «украденное у России».

Генассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

Впоследствии в Кремле заявили, что резолюция ООН является формализацией грабежа российских накоплений. Москва постарается воспрепятствовать попыткам конфискации резервов, сказал Дмитрий Песков, но признал при этом, что «сейчас превалируют рейдерские методы захвата».

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Анастасия Шейкина
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