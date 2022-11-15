Медведев назвал ответ на возможное изъятие российских активов после решения ООН
России придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если ее зарубежные активы будут конфискованы по итогам резолюции ООН. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора», — написал политик.
По его мнению, при конфискации российских активов Москве придется изымать деньги и имущество частных инвесторов из недружественных стран, хотя, как подчеркнул Медведев, эти люди не отвечают за «дураков из своих правительств».
Зампред Совбеза подчеркнул, что объем капитала иностранных частных инвесторов в России составляет более чем 300 миллиардов долларов, — этого достаточно, чтобы компенсировать «украденное у России».
Генассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».
Впоследствии в Кремле заявили, что резолюция ООН является формализацией грабежа российских накоплений. Москва постарается воспрепятствовать попыткам конфискации резервов, сказал Дмитрий Песков, но признал при этом, что «сейчас превалируют рейдерские методы захвата».