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22:39, 15 ноября 2022Спорт

Месси допустил скорое завершение карьеры

Аргентинский нападающий Лионель Месси допустил, что скоро завершит карьеру

Фото: Amr Alfiky / Action Images / Reuters

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси допустил скорое завершение карьеры. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу CONMEBOL.

«Я люблю футбол, я люблю играть в него и получаю от этого удовольствие. Единственное, чем я занимался всю свою жизнь, — это игра в футбол», — поделился Месси. 35-летний аргентинец выразил уверенность, что его будущее будет связано с футболом, но он не думает, что будет играть еще долго.

Ранее Месси назвал тройку фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022. Он отказался считать Аргентину претендентом на победу. «Если мне нужно сейчас выстроить их [фаворитов] друг за другом, то это Бразилия, Франция и Англия. Мне кажется, что они сейчас немного впереди остальных», — заявил футболист.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». Также в его активе золото Олимпийских игр 2008 года и серебро чемпионата мира-2014.

Дарья Коршунова
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