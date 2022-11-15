Аргентинский нападающий Лионель Месси допустил, что скоро завершит карьеру

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси допустил скорое завершение карьеры. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу CONMEBOL.

«Я люблю футбол, я люблю играть в него и получаю от этого удовольствие. Единственное, чем я занимался всю свою жизнь, — это игра в футбол», — поделился Месси. 35-летний аргентинец выразил уверенность, что его будущее будет связано с футболом, но он не думает, что будет играть еще долго.

Ранее Месси назвал тройку фаворитов предстоящего чемпионата мира-2022. Он отказался считать Аргентину претендентом на победу. «Если мне нужно сейчас выстроить их [фаворитов] друг за другом, то это Бразилия, Франция и Англия. Мне кажется, что они сейчас немного впереди остальных», — заявил футболист.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». Также в его активе золото Олимпийских игр 2008 года и серебро чемпионата мира-2014.