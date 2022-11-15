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21:37, 15 ноября 2022Экономика

Минфин напомнил о льготной ипотеке для жителей новых регионов России

Минфин заявил, что льготную ипотеку смогут получить жители новых регионов России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей — могут рассчитывать на льготную ипотеку. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на представителя российском Минфине.

Собеседник газеты пояснил, что действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на жителей этих регионов, поскольку эти территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители — ее гражданами.

Ранее РБК писал, что Центробанк консультируется с рядом российских банков насчет упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проблема заключается в том, что у этих граждан не уточнен миграционный статус.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в РФ новых регионов.

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Марина Совина
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