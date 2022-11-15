Медведев оценил резолюцию ООН по Украине словами «Тушите свет. И свет тушат»

Медведев оценил резолюцию ООН о репарациях Украине фразой «Тушите свет. И свет тушат»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев оценил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине за вооруженный конфликт, фразой «Тушите свет. И свет тушат». Об этом он написал в Telegram-канале.

«В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день», — написал Медведев.

15 ноября по Украине, по словам президента республики Владимира Зеленского, было нанесено 85 ракетных ударов. В результате оказались повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, во многих регионах страны частично пропал свет.

Генассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

Российские власти опасаются, что резолюция Генассамблеи станет основанием для западных стран разрешить использование заблокированных российских резервов для восстановления украинской инфраструктуры, получившей повреждения в результате боевых действий. Киев предварительно оценивает понесенный ущерб более чем в 300 миллиардов долларов, что примерно соответствует объему заблокированных средств.