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23:48, 15 ноября 2022Мир

Польскую деревню оцепили после падения ракет

Lublin112: деревню Пшеводув на границе с Украиной оцепили после падения ракет

Фото: Grzegorz Dabrowski / Reuters

Польская деревня Пшеводов (Przewodów) на границе с Украиной, где два человека погибли якобы в результате падения ракет, полностью оцеплена силовиками. Об этом пишет портал Lublin112.

Сообщается, что в населенном пункте введены строгие меры безопасности. На каждой дороге и тропе дежурят патрули полиции, пропускают только служебные машины и местных жителей при предъявлении документов.

На место прибыл глава Люблинского воеводства. Создан кризисный штаб.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия.

Вооруженные силы России заявили, что не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы.

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Марина Совина
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