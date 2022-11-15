Кремль ответил на вопрос о восстановлении поврежденной в ходе СВО инфраструктуры

Песков заявил, что восстановление инфраструктуры ведется на новых территориях России

Россия начала вести восстановление инфраструктуры, поврежденной в ходе специальной военной операции (СВО), только на своих новых территориях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Он пояснил, что о финансировании Москвой таких работ на Украине речи не идет. «На территории Российской Федерации уже развернуты широкомасштабные работы», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков в ответ на негативные оценки некоторыми аналитиками решения по Херсону подчеркнул, что экспертов много, мнения разные, однако специальная военная операция продолжается.

В Кремле напомнили, что решение о перегруппировке войск принимали министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками СВО Сергей Суровикин. Поэтому, отметил Песков, обращаться за комментариями по ситуации в Херсоне следует именно в Минобороны.

9 ноября стало известно, что Суровикин и Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра.