Правозащитник обвинил Киев в запрете фиксировать преступления ВСУ в Херсоне

Правозащитник из США Барака обвинил Киев в запрете фиксировать преступления ВСУ в Херсоне

Правозащитник из США Аджаму Барака объяснил запрет официального Киева западным СМИ работать в Херсоне. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, украинские власти отозвали аккредитацию у некоторых западных СМИ, поскольку хотели обеспечить контроль над неугодными изображениями, на которых могут быть запечатлены преступления против прав человека со стороны ВСУ. В качестве примера одного Барака привел снимок, на котором двое мужчин стоят привязанные к фонарным столбам «в наказание за сотрудничество с российскими властями».

Скандальное фото появилось в СМИ 14 ноября. Утверждалось, что на снимке — помогавшие России жители Херсона, а самосуд над ними учинили после входа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский город.