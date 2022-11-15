СПЧ направил обращение в ООН после информации о пытках жителей Херсона

СПЧ направил обращение Верховному комиссару ООН после информации о пытках жителей Херсона

Комиссия Совета по правам человека при президенте России направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине из-за фотографий Associated Press, на которых изображены привязанные к столбам жители Херсона. Такая информация приводится на сайте СПЧ.

Российские правозащитники призвали международные организации обратить внимание на факты публичных пыток и унижений, которые совершают украинские спецслужбы, и дать им должную оценку.

В СПЧ отметили, что на снимках видно, как жителей приковали к столбам пластиковыми наручниками. Предполагается, что такие наручники используют в качестве спецсредств различные правоохранительные органы Украины, в том числе СБУ.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя кадры из Херсона, сообщил о невозможности мира, в котором издеваются над русскими.

Фотографии из Херсона появились в СМИ 14 ноября. На них запечатлены двое мужчин, привязанных к фонарным столбам. Утверждалось, что это помогавшие России жители Херсона, а самосуд над ними учинили после входа Вооруженных сил Украины в российский город.