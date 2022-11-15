Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 15 ноября 2022Россия

СПЧ направил обращение в ООН после информации о пытках жителей Херсона

СПЧ направил обращение Верховному комиссару ООН после информации о пытках жителей Херсона

Фото: МЧС России / ТАСС

Комиссия Совета по правам человека при президенте России направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине из-за фотографий Associated Press, на которых изображены привязанные к столбам жители Херсона. Такая информация приводится на сайте СПЧ.

Российские правозащитники призвали международные организации обратить внимание на факты публичных пыток и унижений, которые совершают украинские спецслужбы, и дать им должную оценку.

В СПЧ отметили, что на снимках видно, как жителей приковали к столбам пластиковыми наручниками. Предполагается, что такие наручники используют в качестве спецсредств различные правоохранительные органы Украины, в том числе СБУ.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя кадры из Херсона, сообщил о невозможности мира, в котором издеваются над русскими.

Фотографии из Херсона появились в СМИ 14 ноября. На них запечатлены двое мужчин, привязанных к фонарным столбам. Утверждалось, что это помогавшие России жители Херсона, а самосуд над ними учинили после входа Вооруженных сил Украины в российский город.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Киеве начались экстренные отключения электричества
Назван способ получить миллионы рублей от государства
Решетова описала состояние волос на голове фразой «я стала выглядеть старше»
Обладательница «Грэмми» лишилась голоса из-за тяжелой болезни
Российский биатлонист-чемпион сменил спортивное гражданство
В Аптекарском огороде начали массовый отлов котов
Трое россиян похитили женщину из бара из-за оскорблений в соцсетях
Российские разведчики выбили ВСУ с позиций на кременском направлении
Китай оценил позицию России по ядерной войне
Раскрыта причина любви россиянок к коротким свадебным платьям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.