В Госдуме отреагировали на фотографии из Херсона с привязанными к столбам людьми

Депутат Слуцкий заявил о невозможности мира, в котором издеваются над русскими

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал фотографии из Херсона с двумя привязанными к столбам людьми. Свою позицию он высказал в личном Telegram-канале.

«Какой "мир" может ждать всех тех, для кого Россия остается не просто словом, что называется, показано наглядно», — отметил политик. Он добавил, что считает невозможным установление мира, в котором издеваются над русскими, а потому «все цели специальной военной операции [остаются] в силе».

Скандальный снимок появился в СМИ 14 ноября. На фотографии запечатлены двое мужчин, привязанных к фонарным столбам. Утверждалось, что это помогавшие России жители Херсона, а самосуд над ними учинили после входа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский город.

9 ноября Россия решила отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовала эвакуация мирных жителей из города.

Вскоре после завершения маневра Вооруженных сил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.

