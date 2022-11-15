Шахта «Листвяжная» восстановила рабочую инфраструктуру после аварии

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области восстановила рабочую инфраструктуру после аварии

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где год назад погиб 51 человек, удалось восстановить горные выработки и рабочую инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты. Об этом сообщается на сайте управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

В ведомстве разъяснили, что по факту аварии более 30 человек были привлечены к ответственности, четырех руководителей «Листвяжной» дисквалифицировали.

Кроме того, для кемеровской шахты закупили около 1,9 тысячи самоспасателей — приборов, которые горняки смогут применить для дыхания в сложной аэрогазовой обстановке. До этого сообщалось, что с проблемами с включением самоспасателей столкнулись около половины погибших рабочих.

«В ООО "Шахта "Листвяжная" выполнены мероприятия по локализации последствий аварии и восстановлению горных выработок и инфраструктуры, приведению последней в соответствии с действующими техническими требованиями, восстановлению устойчивого проветривания горных выработок (восстановлено 106 вентиляционных сооружений), многофункциональной системы безопасности угольной шахты и ее подсистемы: система аэрогазового контроля, позиционирования и оповещения, пылевзрывозащиты, противопожарной защиты и другие», — отметили в управлении Генпрокуратуры РФ по СФО.

В августе возле шахты «Листвяжная» открыли мемориальный комплекс в память о погибших горняках.

Крупная авария на шахте «Листвяжная», унесшая жизни 46 шахтеров и пяти горноспасателей, произошла 25 ноября 2021 года. Следствие назвало причиной катастрофы взрыв метана.