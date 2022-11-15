США решили «взять время» для выяснения подробностей о падении ракет в Польше

Госдеп заявил, что США «берут время», чтобы выяснить подробности о падении ракет в Польше

США пока берут время, чтобы выяснить подробности о падении якобы российских ракет в Польше. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы пресс-службы американского Госдепартамента Веданта Патела.

Выступая на брифинге для журналистов, Пател отметил, что события, о которых идет речь, произошли только что, в последние часы. Представитель Госдепа подчеркнул, что не хочет спекулировать о гипотетических возможностях.

«Мы видели сообщения об этом, работаем с польским правительством, нашими союзниками и партнерами для сбора большей информации, для того чтобы оценить, что действительно произошло. Мы пока еще берем время для выяснения конкретных фактов», — пояснил представитель ведомства.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия. Вооруженные силы России заявили, что не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы.