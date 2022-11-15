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12:55, 15 ноября 2022Спорт

Авербух рассказал о состоянии травмированной на «Ледниковом периоде» Тотьмяниной

Авербух заявил, что травмированную на «Ледниковом периоде» Тотьмянину выписали из больницы

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Хореограф телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, получившей травму на съемках проекта. Его слова приводит РИА Новости.

«На данный момент состояние лучше. В общем, ничего такого серьезного нет. Боль, конечно, есть, ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой», — заявил Авербух. Он добавил, что спортсменку уже выписали из больницы и она приехала на тренировку.

14 ноября Тотьмянина получила травму на съемках «Ледникового периода». Партнер фигуристки актер Иван Колесников во время выполнения одного из элементов случайно задел коньком колено Тотьмяниной. Она получила сильный болевой шок, после чего бригада скорой помощи увезла ее в больницу. «Таня настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль», — поделился Авербух.

Тотьмянина выступала в парном катании с Максимом Марининым. Помимо золотых медалей на Играх-2006 в Турине, пара выиграла два чемпионата мира и пять раз побеждала на первенстве Европы.

Ксения Курашкина
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