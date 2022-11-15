В Совфеде назвали недостающий элемент в условиях Зеленского по переговорам

Сенатор Косачев: предложения Зеленского не включают нейтральный и неядерный статус Украины

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в условиях украинского президента Владимира Зеленского из десяти пунктов отсутствуют основные элементы — нейтральный и неядерный статуса Украины, а также обязательства киевских властей обеспечивать равенство граждан перед законом вне зависимости от языка, политических взглядов и религиозных убеждений. Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, эти положения были главными в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, исходя из которой Россия признавала Украину в ее административных границах СССР.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. Его новыми требованиями стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Помимо этого, украинский лидер предложил России обмен пленными по схеме «всех на всех».