Ликвидацию ранившего троих полицейских мужчины сняли на видео

В сети появилось видео ликвидации преступника, ранившего полицейских из-за долгов по ЖКХ

В сети появилось видео ликвидации преступника, ранившего полицейских из-за долгов по ЖКХ. Кадры перестрелки публикуют «Известия».

Среди прочего, на ролике видно, как преступник стреляет из ружья со второго этажа здания, и штурмовая группа открывает ответный огонь.

Инцидент произошел 14 ноября в Анапе. Мужчина долгое время не оплачивал счета за пользование коммунальными услугами. Когда сотрудники коммунальных служб в сопровождении полицейских попытались отключить дом от коммуникаций, тот ударил участкового полиции ножом в бедро, а стажеру на должности участкового порезал ладонь, после чего забаррикадировался. Когда на место ЧП прибыли следователи СУ СК, злоумышленник открыл по ним огонь.

Позднее преступник был ликвидирован. В ходе штурма пострадал и был госпитализирован еще один полицейский.