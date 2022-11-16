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13:30, 16 ноября 2022Спорт

Альварес захотел подраться с Усиком

Мексиканский боксер Сауль Альварес захотел провести бой с украинцем Александром Усиком

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Мексиканский боксер Сауль Альварес захотел провести поединок с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит Bet365.

«Все хотели бы со мной подраться. Это не редкость. Усик — прекрасный боец. Он прошел весь путь в первом тяжелом весе. Я боец, который любит принимать вызовы», — заявил 32-летний Альварес. Он добавил, что Усику нравится чувствовать опасность в ринге и это дает ему адреналин.

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе Альварес одержал победу над представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Мексиканец выиграл единогласным решением судей и защитил чемпионские пояса во втором среднем весе. Всего на его счету 58 побед, два поражения и две ничьих.

В активе 35-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Дарья Коршунова
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