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10:53, 16 ноября 2022Ценности

Оксана Самойлова дала отпор обругавшим внешний вид ее дочери фанатам

Бизнесвумен Оксана Самойлова дала отпор фанатам, обругавшим внешность ее дочери Ариелы

Фото: @samoylovaoxana

Российская бизнесвумен и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова дала отпор фанатам, которые раскритиковали внешний вид ее дочери Ариелы. Соответствующими снимками звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 11-летняя девочка предстала в белой классической рубашке, толстовке и бежевом тренче. Волосы ее распущены и уложены назад, на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. «Одевается она сама — это исключительно ее собственный выбор», — заявила Самойлова в описании к посту в социальной сети.

Подписчики не оценили внешность Ариелы на новых фото и обругали ее за то, что она выглядит старше своих лет. «Еще маленькая, почему вы показываете ее взрослой», «Девочки копируют вас, Оксана», «Мне тоже кажется, что она хочет побыстрее повзрослеть, потому что смотрит на вас. Слишком рано, детство должно быть детством», — написали они.

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Вопреки осуждению подписчиков блогерша подчеркнула, что детям необходимо давать право выбора и поддержку: «Я могу позволить ей быть собой, познавать мир, совершать свои собственные первые ошибки и просто взрослеть».

Ранее в ноябре Оксана Самойлова поделилась с подписчиками новостью о подготовке к празднованию десятой годовщины брака с рэпером Джиганом и показала подходящие для торжества наряды за сотни тысяч рублей. Блогерша заявила, что на празднике запланировала сменить четыре подвенечных образа.

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Екатерина Ештокина
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