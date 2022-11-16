В США призвали к взаимодействию с Россией в Арктике

The Hill: во избежание последствий надо найти стратегии взаимодействия с Россией в Арктике

Спустя восемь месяцев после начала российской спецоперации на Украине становится очевидным влияние конфликта на ситуацию в арктическом регионе и его будущее. Об этом в статье для американского издания The Hill заявил профессор географии и арктической политики университета Fairbanks на Аляске Лоусон Бригам.

По мнению автора материала, долгосрочные последствия обусловлены временным отказом партнеров от сотрудничества с Россией. «Наша задача состоит в том, чтобы найти реалистичные и эффективные стратегии взаимодействия с Россией как арктическим государством», — призвал он.

В противном случае неизбежно произойдет изменение геополитического соотношения, так как после вступления Швеции и Финляндии в НАТО семь из восьми приарктических государств, за исключением России, окажутся членами альянса. Кроме того, под вопросом существование Арктического совета, работа которого была приостановлена после начала боевых действий, а вместе с тем — прекращение получения данных о коренных народах, которые являются членами объединения.

Также обстоятельства отрицательно повлияли на экономическое развитие региона — разработку природных ресурсов и интерес инвесторов — и научное сотрудничество, в том числе по вопросам изменения климата. При этом в Арктике началось активное наращивание боевых мощностей и возросло число военно-морских и воздушных операций.

Наконец, после событий февраля текущего года значительно сократилось глобальное судоходство по Северному Ледовитому океану, а стабильность структур управления в регионе пошатнулась, так как большинство международных договоров и соглашений не могут быть реализованы без сотрудничества с Россией.

В заключение Бригам напомнил речь экс-президента СССР Михаила Горбачева об Арктике — в октябре 1987 года в Мурманске он призвал к созданию международной зоны мира и решению арктических экономических и экологических проблем. «В то время как Арктика и Антарктика остаются самыми мирными местами на Земле, мы наблюдаем отказ от сотрудничества и доверия на вершине мира», — заключил автор статьи.

10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда уделяла приоритетное внимание гармоничному развитию арктических территорий, а также наращиванию научного присутствия в Антарктике. «Мы нацелены на укрепление международного сотрудничества в этих регионах планеты, реализацию совместных программ в самых разных сферах», — отметил он.