Раскрыто состояние впавшего в кому после купания в бассейне школьника из ХМАО

Власти ХМАО назвали состояние потерявшего сознание в бассейне школьника удовлетворительным

Состояние здоровья 14-летнего подростка из Нижневартовска, госпитализированного после занятия плаванием в бассейне спортивно-оздоровительного центра «Олимпия», оценивается как удовлетворительное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО).

Ранее стало

известно, что школьник начал тонуть во время урока по плаванию. Его вытащили из бассейна и госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка церебральную кому и утопление.

По данным департамента, подросток потерял сознание в бассейне 14 ноября. Тренер по плаванию совместно с медицинской сестрой спортивного учреждения до приезда скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий и передали ребенка бригаде.

«В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывается все необходимое медицинское лечение. Состояние здоровья удовлетворительное. По данному случаю ведется служебное расследование, после завершения выяснения причин и обстоятельств случившегося будет дана оценка действиям работника, осуществлявшего оказание физкультурных услуг в бассейне», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что несовершеннолетний посещал бассейн на основании медицинской справки с допуском к занятиям плаванием, выданной в соответствии с требованиями министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что японский турист во время отпуска ударился головой о дно бассейна и получил серьезную травму позвоночника. После этого мужчину парализовало ниже груди.