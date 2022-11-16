В ОП России призвали к отсрочке от мобилизации для мужчин с беременными женами

В ОП России предложили давать отсрочку от мобилизации мужчинам с беременными женами

Мужчинам с беременными женами следует давать отсрочку от мобилизации, не взирая на срок вынашивания плода. К таким действиям призвал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, чьи слова приводит «Говорит Москва».

Он объяснил, что около трех миллионов человек уехали из России. Из них больше половины имеют детей и семью.

«Давайте мы отсрочку от мобилизации сделаем для тех мужчин, у которых жена беременна в этот момент. Соответственно, до рождения ребенка — отсрочка, и когда ребенок родился, то есть еще полгода-год, пока она не встанет на ноги», — сказал представитель ОП.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призываны 300 тысяч человек.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Однако Путин, посоветовавшись с юристами, не стал подписывать отдельный указ о завершении мобилизации.