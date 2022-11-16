Роналду выразил уверенность, что на ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022. Его слова приводит Associated Press.

«Состав на предстоящий ЧМ представляет интересную смесь опытных игроков и молодых восходящих звезд. Я с волнением наблюдал, как новое поколение прогрессирует. Сложно сравнивать одно поколение с другим», — заявил Роналду. 37-летний португалец выразил уверенность, что на мундиале покажет себя следующее поколение талантов, которые готовы менять футбол.

Ранее Роналду обратился к сборной Португалии перед началом чемпионата мира. «Мы снова готовы возвысить имя Португалии! Вперед, Португалия!» — написал он и подчеркнул, что в состав команды вызвано 26 игроков, однако сборной требуется поддержка каждого португальца.

Роналду начал выступать за сборную Португалии в 2003 году. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций. Всего его на счету 117 голов в 191 матче за сборную страны.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португали сыграет в группе H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Сборная Россия выбыла из борьбы за участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

