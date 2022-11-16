Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
3:4
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
2:0
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
4:2
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
7:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:0
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
04:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
00:31, 16 ноября 2022Спорт

Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022

Роналду выразил уверенность, что на ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов

Фото: Pedro Nunes / Action Images / Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022. Его слова приводит Associated Press.

«Состав на предстоящий ЧМ представляет интересную смесь опытных игроков и молодых восходящих звезд. Я с волнением наблюдал, как новое поколение прогрессирует. Сложно сравнивать одно поколение с другим», — заявил Роналду. 37-летний португалец выразил уверенность, что на мундиале покажет себя следующее поколение талантов, которые готовы менять футбол.

Ранее Роналду обратился к сборной Португалии перед началом чемпионата мира. «Мы снова готовы возвысить имя Португалии! Вперед, Португалия!» — написал он и подчеркнул, что в состав команды вызвано 26 игроков, однако сборной требуется поддержка каждого португальца.

Роналду начал выступать за сборную Португалии в 2003 году. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций. Всего его на счету 117 голов в 191 матче за сборную страны.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португали сыграет в группе H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Сборная Россия выбыла из борьбы за участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны РФ прокомментировало сообщения об упавших ракетах в Польше
На Украине заявили о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО
В России допустили причастность Украины к взрыву на востоке Польши
Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022
В Польше раскрыли возможную версию спецслужб по инциденту с упавшими ракетами
Генсек НАТО призвал установить все факты по инциденту в Польше
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Армия Польши повысила боеготовность некоторых воинских частей
В Госдепе выразили готовность «встать рядом» с НАТО в вопросе Польши
Британия приступила к изучению сведений о падении ракет в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.