Цены на газ в Европе резко снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 14 процентов, до $1170 за тысячу кубометров

По итогам торгов в среду, 16 ноября, биржевые цены на газ в Европе снизились на 14 процентов, отыграв половину роста за последние два дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигли уровня 1170 долларов за тысячу кубометров, январские — 1251 долларов.

В понедельник стоимость газа росла почти на 20 процентов, во вторник — еще на 8 процентов. Такая динамика наблюдалась на фоне похолодания в регионе, а также сообщения, что ремонт американского завода по сжижению природного газа Freeport затянется на несколько недель.

Снижение опасений связано как с ожиданиями достаточно мягкой зимы, так и с прогнозами экспертов по поводу запасов газа в хранилищах. Одна из крупнейших финансовых организаций в мире, Goldman Sachs, считает, что к весне Европа сохранит до 30 процентов объема, что на треть лучше, чем показывали предыдущие подсчеты. Такая ситуация, указывают аналитики, приведет и к снижению цен на газ летом.