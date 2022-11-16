Европе предсказали смягчение энергетического кризиса

Goldman Sachs: запасы газа Европы составят 30% в конце отопительного сезона

По окончании зимы запасы европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) будут больше, чем ожидали аналитики — помогла теплая погода перед началом отопительного сезона. О перспективах смягчения последствий энергетического кризиса в Европе сообщила одна из крупнейших финансовых организаций в мире Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

В конце марта 2023 года европейские ПХГ будут заполнены на 30 процентов, в то время как раньше были озвучены прогнозы в 21-23 процента. Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз на фоне резкого сокращения потребления газа в Европе и слабого импорта сжиженного природного газа в Китае.

Аналитики рассказали, что благодаря сохранению топлива в октябре региону будет легче восстановить запасы необходимого для следующей зимы топлива, которое страны обычно закачивают в течение лета. Причем в это время года страны должны будут строить новые газовые хранилища, советуют в Goldman Sachs.

Организация также ожидает, что летом газ в Европе будет торговаться по цене примерно в 1970 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий прогноз был на 600 долларов выше. На момент написания материала стоимость газа на хабе TTF составляла 1300 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем страны Европейского союза начали тратить газ из подземных хранилищ — отбор превысил закачку впервые с прошлого отопительного сезона. Однако отопительный сезон в этом году начался значительно позже, чем в прошлом. Регион заполнил свои ПХГ к зиме в среднем на 95,6 процента, в них хранится около 104 миллиардов кубометров газа.