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20:48, 16 ноября 2022Силовые структуры

Замглавы Херсонской области Губарева уехала из региона после референдума

Задержанная МВД замглавы Херсонской области Губарева покинула регион после референдума
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заместитель главы Херсонской области Екатерина Губарева покинула регион после референдума и с тех пор туда не возвращалась. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, Губаревой не было в области даже в момент «острого кризиса эвакуации».

Ранее стало известно, что Губареву задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Ее статус еще неизвестен. Незадолго до этого муж чиновницы рассказал, что она перестала выходить на связь днем 15 ноября.

По предварительным данным, ее обвиняют в присвоении 60 миллионов рублей из бюджета. Уточнялось, что Губареву сначала отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, однако в итоге ее задержали.

Екатерина Губарева была назначена на должность замглавы Херсонской области в июне этого года. Ранее она была замминистра иностранных дел ДНР. Эту должность чиновница занимала в течение почти восьми лет — с 5 августа 2014 года.

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Елизавета Новикова
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