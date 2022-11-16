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19:06, 16 ноября 2022Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения

Король Карл III не получил поздравлений с 74-м днем рождения от принца Гарри и Меган Маркл

Фото: Danny Lawson / Reuters

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали единственными ближайшими родственниками, которые публично поздравили короля Великобритании Карла III с днем рождения. Об этом сообщает Daily Mirror.

Принц и принцесса Уэльская опубликовали фотографию монарха с поздравлениями в своем Twitter-аккаунте. Они выложили фотография Карла III с подписью: «Поздравляем Его Величество Короля с днем рождения!» При этом монарха не поздравили принц Гарри и Меган Маркл. Они не ведут общих страниц в социальных сетях, однако регулярно выкладывают новости о своей жизни на официальном сайте. В последний раз он обновлялся в воскресенье, 13 ноября, а Карл III отпраздновал 74-й день рождения на следующий день.

Кроме того, Карл не получил публичных поздравлений от братьев, принцев Эдварда и Эндрю, и сестры, принцессы Анны, у которых нет аккаунтов в социальных сетях. Племянницы короля, принцессы Евгения и Беатриса, также не поздравили дядю официально.

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14 ноября Карл III впервые отметил день рождения в статусе короля Великобритании. Ему исполнилось 74 года. По этому случаю в 11 часов утра (13:00 по московскому времени) во время смены караула в Букингемском дворце оркестр кавалерии исполнил песню Happy Birthday. Затем, в полдень (в 14:00 по московскому времени), полк Королевской конной артиллерии произвел 41 залп оружейного салюта в лондонском Грин-парке, после чего оркестр шотландских гвардейцев сыграл в парке песню Happy Birthday.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл обошла по популярности короля Карла III и разозлила британцев. Исследование рейтинга влияния проводилось на основе поисковых запросов в интернете.

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Никита Савин
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