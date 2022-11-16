Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 16 ноября 2022Забота о себе

Уролог предупредил о грозящих импотенцией болезнях

Уролог Сергей Громов: склероз, опухоли и алкоголизм могут сопровождаться импотенцией

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Импотенцией могут сопровождаться алкоголизм, рассеянный склероз и различные опухоли, рассказал врач-уролог Сергей Громов. Об этих и других грозящих эректильной дисфункцией болезнях он предупредил в беседе с News.ru.

По словам Громова, импотенция может развиваться при варикозной болезни вен малого таза и нижних конечностей или при сужении стенок артерий. «Импотенция развивается​ на фоне поражения ЦНС (головной и​ спинной​ мозг) и периферических нервных структур из-за опухолей, эпилепсии, инсультов, болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза, сосудистых заболеваний головного мозга, алкоголизма», — продолжил врач.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

Кроме того, добавил врач, у эректильной дисфункции могут быть и психогенные причины. «Например, негативный первый сексуальный опыт, конфликт в отношениях, определенные сексуальные предпочтения, строгое воспитание и религиозные убеждения. Кроме того, навредить мужчине могут снотворные и седативные препараты, гормоны​, анаболики и антидепрессанты», — заключил Громов.

Ранее бариатрический хирург Юрий Яшков в комментарии для «Ленты.ру» предупредил, что импотенцией грозит также избыточный вес. По его словам, лишний вес влияет на гормональный фон мужчин за счет висцерального жира, снижая половое влечение и сексуальные возможности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Байден пообещал Польше помощь НАТО и G7 в расследовании падения ракеты
Маск отложил перезапуск подписки Twitter Blue
Уролог предупредил о грозящих импотенцией болезнях
Родители заставили девятилетнего сына жить в собачьем вольере на улице
Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США
Названо число проложенных «по воздуху» дорог МСД
Украинские пленные рассказали об отправлявших их в плен офицерах ВСУ
Пушков назвал «бойкот» западными лидерами Лаврова непродуктивным
В США рассказали об израильском «дроне из ночных кошмаров»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.