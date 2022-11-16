Уролог предупредил о грозящих импотенцией болезнях

Уролог Сергей Громов: склероз, опухоли и алкоголизм могут сопровождаться импотенцией

Импотенцией могут сопровождаться алкоголизм, рассеянный склероз и различные опухоли, рассказал врач-уролог Сергей Громов. Об этих и других грозящих эректильной дисфункцией болезнях он предупредил в беседе с News.ru.

По словам Громова, импотенция может развиваться при варикозной болезни вен малого таза и нижних конечностей или при сужении стенок артерий. «Импотенция развивается​ на фоне поражения ЦНС (головной и​ спинной​ мозг) и периферических нервных структур из-за опухолей, эпилепсии, инсультов, болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза, сосудистых заболеваний головного мозга, алкоголизма», — продолжил врач.

Кроме того, добавил врач, у эректильной дисфункции могут быть и психогенные причины. «Например, негативный первый сексуальный опыт, конфликт в отношениях, определенные сексуальные предпочтения, строгое воспитание и религиозные убеждения. Кроме того, навредить мужчине могут снотворные и седативные препараты, гормоны​, анаболики и антидепрессанты», — заключил Громов.

Ранее бариатрический хирург Юрий Яшков в комментарии для «Ленты.ру» предупредил, что импотенцией грозит также избыточный вес. По его словам, лишний вес влияет на гормональный фон мужчин за счет висцерального жира, снижая половое влечение и сексуальные возможности.