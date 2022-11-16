Стало известно о переговорах американского клуба Бекхэма с Роналду

The Sun: Бекхэм начал переговоры о переходе в «Интер Майами» форварда МЮ Криштиану Роналду

Владелец клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» англичанин Дэвид Бекхэм начал переговоры о переходе в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом стало известно The Sun.

Как сообщает источник, Бекхэм связался с представителями португальца, и те сообщили о заинтересованности игрока в переезде в США. Отмечается, что главной трансферной целью «Интер Майами» остается аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, однако вариант с возможным переходом Роналду также рассматривается.

Ранее Роналду подвергся критике за слова о «Манчестер Юнайтед». Он обвинил английский клуб в предательстве и заявил, что не уважается главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. После этого в команде задумались о разрыве контракта с игроком.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из МЮ. Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.