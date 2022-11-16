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23:22, 16 ноября 2022Россия

Медведев предложил США представить попадание украинской ракеты в Капитолий

Медведев предложил Вашингтону представить попадание ракеты ВСУ по зданию Конгресса США
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с ракетами в Польше и предложил Вашингтону представить, что было бы, попади украинская ракета в Капитолий. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

По словам политика, интересно, какой была бы реакция американских властей в случае попадания украинцев прямо по зданию Конгресса США. «Вот что не дает покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий — это была бы зрада или перемога (с украинского — предательство или победа — прим. «Ленты.ру»)», — написал он.

Ранее он уточнил, что инцидент с ракетами в Польше доказывает, что Запад повышает вероятность начала мировой войны.

О падении двух ракет на территории Польши сообщалось во вторник, 15 ноября. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. В результате инцидента погибли два человека. Польские власти заявили, что ракета, упавшая на востоке страны, принадлежит Украине.

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Марина Совина
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