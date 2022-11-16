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18:41, 16 ноября 2022Мир

Посол Польши вызван в МИД России

Захарова сообщила, что посол Польши в Москве Краевский вызван в МИД
СюжетРоссия и НАТО:
Кшиштоф Краевский

Кшиштоф Краевский. Фото: Gov.pl / Wikimedia

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Польский посол вызван в МИД России», — говорится в ее сообщении.

Ранее польский президент Анджей Дуда также предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что вина за произошедшее все равно лежит на России.

В свою очередь МИД России официально заявил, что Москва уже дала разъяснения о непричастности вооруженных сил страны к взрыву ракет на территории Польши, а все обвинения в ее адрес ложны и безосновательны.

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Виктория Кондратьева
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