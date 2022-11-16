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09:09, 16 ноября 2022Бывший СССР

Во Львовской области повредили объекты критической инфраструктуры

Глава ОВА Козицкий: три объекта критической инфраструктуры повреждены во Львовской области

Фото: Jonathan Hanna / Unsplash

Во Львовской области были повреждены три объекта критической инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, передает ТАСС.

Как он утверждает, в результате произошедшего примерно 700 тысяч потребителей остались без электроэнергии. Козицкий отметил, что аварийные службы «постепенно восстанавливают» подачу электричества. Также глава ОВА не стал уточнять информацию по подключенным абонентам.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что около 15 энергетических объектов страны были поражены в ходе ракетных ударов. По его словам, всего было выпущено примерно 90 ракет по подконтрольным Киеву территориям. Поэтому, как он утверждает, наблюдались отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровненской и других областях республики.

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Кристина Есикова
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