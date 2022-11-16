НАТО оставила линии связи с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс сохраняет связи с Россией

Страны НАТО и их союзники сохраняют линии связи с Россией. Тем не менее представители альянса не будут уточнять, о чем конкретно велись разговоры за последние 24 часа, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. Запись трансляции доступна на YouTube.

Он подчеркнул, что альянс способен коммуницировать с Россией разными способами.

Столтенберг также отметил, что, по его мнению, признаки подготовки Россией наступательных военных действий против НАТО отсутствуют. При этом генсек заявил, что Москва несет ответственность за инцидент с ракетой в Польше, несмотря на то, что он был вызван работой украинской ПВО.