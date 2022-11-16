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13:42, 16 ноября 2022Мир

Военные ФРГ помогут Польше с патрулированием воздушного пространства

В ФРГ заявили, что предложат Польше помощь с патрулированием воздушного пространства

Фото: Shutterstock

Германия предложит Польше помощь с патрулированием ее воздушного пространства силами немецких военных. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил представитель кабинета министров ФРГ, передает РИА Новости.

В частности, после инцидента с ракетами в польском Пшеводуве Берлин готов направить для патрулирования свои истребители Eurofighter. «Это может произойти уже с завтрашнего дня, если Польша этого пожелает», — отметил представитель Минобороны ФРГ Кристиан Тильс.

Кроме того, Германия намерена обсудить со своими партнерами по НАТО вопрос наращивания военной поддержки Киева.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. Позже посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают на Россию ответственность за падение ракет на территории страны.

Минобороны России, в свою очередь, назвало произошедшее провокацией и подчеркнуло, что Москва не наносила никаких ударов вблизи украинско-польской государственной границы. В Кремле также исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши.

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Варвара Кошечкина
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