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13:53, 16 ноября 2022Мир

Погранслужба Польши перешла в режим повышенной готовности после падения ракет

PAP: погранслужба Польши перешла в режим повышенной готовности после падения ракет
СюжетВзрывы в США:

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польские пограничники перешли в режим повышенной готовности после инцидента с падением ракет, заявила пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская. Об этом сообщает польское агентство PAP.

«Сотрудники осознают, что ситуация требует того, чтобы они тщательно анализировали любые тревожные события и сообщали о них», — сказала Михальская.

Президент США Джо Байден заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.

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Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла России в связи с инцидентом в районе польской деревни Пшеводув близ границы с Украиной. «Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — указали в МИД.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства. Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за этого инцидента.

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Глеб Бажуткин
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