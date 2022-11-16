PAP: погранслужба Польши перешла в режим повышенной готовности после падения ракет

Польские пограничники перешли в режим повышенной готовности после инцидента с падением ракет, заявила пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская. Об этом сообщает польское агентство PAP.

«Сотрудники осознают, что ситуация требует того, чтобы они тщательно анализировали любые тревожные события и сообщали о них», — сказала Михальская.

Президент США Джо Байден заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла России в связи с инцидентом в районе польской деревни Пшеводув близ границы с Украиной. «Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — указали в МИД.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства. Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за этого инцидента.