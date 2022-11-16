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04:35, 16 ноября 2022Россия

Пушков назвал бойкот западными лидерами Лаврова непродуктивным

Член Совфеда Пушков назвал «бойкот» западными лидерами Лаврова стерильным и непродуктивным

Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил «бойкот» западными лидерами главы МИД России Сергея Лаврова стремлением подчеркнуть «большой разрыв» с Москвой. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Бойкоты стерильны и непродуктивны», — подчеркнул сенатор, комментируя информацию об отказе лидеров «Большой двадцатки» G20 совместно фотографироваться c российским дипломатом.

Поведение Запада не поможет решить острейшие проблемы в энергетике, геополитике и безопасности, заключил Пушков.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Вместо президента Владимира Путина российскую делегацию на этом мероприятии возглавил глава МИД России Сергей Лавров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в России.

Марина Совина
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