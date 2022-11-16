МИД России сообщил о введении санкций против 52 представителей руководства Ирландии

Россия ввела санкции против 52 ирландских политиков и ключевых представителей ирландского руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Решение о внесении в санкционные списки было принято МИД РФ в ответ на антироссийский курс правительства Ирландии и поддержку односторонних ограничительных мер, вводимых «Европейским союзом» в отношении граждан России. «В список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Российское министерство упрекнуло Ирландию за агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию. «Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на Посольство России в Дублине в марте этого года», — отметили в МИД.

В октябре министр юстиции страны Хелен Макэнти заявила, что гражданам России и Белоруссии запрещен въезд на территорию Ирландии по британским визам. Теперь россиянам и белорусам для въезда в страну будет необходимо оформить национальную ирландскую визу. Макэнти добавила, что таким образом страна поддержит санкционные меры Евросоюза.