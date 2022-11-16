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17:54, 16 ноября 2022Из жизни

Усатая акула в женской юбке вызвала опасения у экспертов

Daily Star: дайвер встретил усатую акулу-няньку в женской юбке во время погружения

Фото: Zander Janzen van Rensburg / Unsplash

Эксперты департамента защиты окружающей среды Каймановых островов опасаются за жизнь усатой акулы-няньки, которую дайвер заметил во время погружения. Об этом сообщает издание Daily Star.

Дайвер Брэд Нельсон во время погружения встретил акулу, запутавшуюся то ли в женской юбке, то ли в мешке из ткани, и описал ее образ как очень немодный. Ткань, подобно петле, заблокировала жабры акулы. Дайвер отметил, что помог бы хищнице спастись, но у него не было ножниц, чтобы сделать это.

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Фотографии акулы вызвали опасения у экспертов по охране дикой природы. Они полагают, что без помощи морская хищница может задохнуться и умереть. Биологи надеются отыскать и освободить ее.

Хотя размер хищной рыбы не сообщается, известно, что акулы-няньки могут вырастать до 3,5 метра в длину. Как правило, они безобидны и не проявляют агрессии, если их не провоцировать.

Ранее сообщалось, что на школьника из британского города Кеттеринг, отдыхавшего с семьей на Багамских островах, напали три акулы. Хищные рыбы искусали ребенка так, что с обеих ног свисали лоскуты кожи.

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Алиса Дмитриева
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