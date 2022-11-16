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08:20, 16 ноября 2022Россия

Военный эксперт назвал причину масштабного ракетного удара по Украине

Военный эксперт Шурыгин назвал ракетные удары по Украине демонстрацией грамотной тактики

Фото: Murad Sezer / Reuters

Ракетные удары по инфраструктуре Украины, которые были нанесены 15 ноября, демонстрируют грамотную военную тактику и вскоре станут рутиной боевых действий. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявил военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин.

По словам специалиста, ракетные обстрелы не связаны с политическими мотивами или социальными проблемами, а являются цикличными процессами. Шурыгин объяснил, что за серией атак обычно следует дополнительная разведка для поиска целей, которые еще необходимо уничтожить. В зависимости от разных нюансов на это уходит от одной до двух недель.

После серии ударов обычно следует доразведка целей, потом выяснение, какие цели были уничтожены окончательно, какие противник может попытаться восстановить и соответственно, какие еще надо уничтожать.

Владислав Шурыгинвоенный эксперт

Шурыгин объяснил, что в то время, когда противник для восстановления разрушенной инфраструктуры завозит туда оборудование и начинает работать, объект становится вдвойне уязвимым.

Он подчеркнул, что массированные удары необходимы, чтобы затруднить переброску войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также доставку западной техники и боеприпасов ближе к передовой.

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Мощнейший ракетный удар с начала СВО

По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, последний обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины стал самым мощным с начала российской специальной военной операции (СВО).

Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала спецоперации

Герман Галущенкоминистр энергетики Украины

Министр пояснил, что под удар попали как объекты генерации, так и система передачи электроэнергии.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал сложившуюся ситуацию критической. По его информации, без электричества остались больше семи миллионов абонентов.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал сложившуюся ситуацию критической. По его данным, без света остались больше семи миллионов миллионов жителей.

Последние взрывы

15 ноября стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Сообщалось, что они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

В Киеве и Киевской области первые взрывы произошли около 16 часов по московскому времени. В сети начали распространяться сделанные в городе снимки, на которых было видно, как над зданиями поднимается дым.

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Связь с первыми ударами

Шурыгин обратил внимание, что последние ракетные удары России по инфраструктуре Украины, которые были нанесены 15 ноября, по своему масштабу напоминают первые удары, которые Россия начала осуществлять после назначения Сергея Суровикина командующим войсками в зоне спецоперации.

О них стало известно 10 октября. В частности, утром сообщалось о взрывах в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины. Информацию об этом подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также уточнил, что удары были нанесены по критической инфраструктуре Киева. Позднее в интернете появились кадры удара крылатой ракеты по пешеходному мосту в городе, более известному как «мост Кличко».

Из-за обстрелов Киева власти украинской столицы приняли решение отменить занятия в местных школах. Уточняется при этом, что прекращено было даже дистанционное обучение.

Марина Совина
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