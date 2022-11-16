В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.
Согласно данным, опубликованным на сайте, предупреждение объявили в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.
Днем 15 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже сразу в нескольких регионах Украины прогремели массовые взрывы.
В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры. На Украине этот обстрел назвали мощнейшим ракетным ударом с начала СВО.