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00:28, 16 ноября 2022Бывший СССР

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Согласно данным, опубликованным на сайте, предупреждение объявили в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.

Днем 15 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже сразу в нескольких регионах Украины прогремели массовые взрывы.

В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры. На Украине этот обстрел назвали мощнейшим ракетным ударом с начала СВО.

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Марина Совина
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