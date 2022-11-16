В Кремле оценили реакцию США на ракетный инцидент в Польше

Песков заявил, что реакция США на ракетный инцидент в Польше была сдержанной

Реакция американской стороны на ракетный инцидент в Польше была сдержанной, она контрастировала с заявлениями ряда других стран. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территорию Польши. МИД страны заявил, что снаряды были российского производства. В Минобороны России, в свою очередь, назвали это провокацией. В ведомстве отметили, что обломки «однозначно идентифицированы российским специалистами» как элементы украинской С-300.

Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.