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09:06, 16 ноября 2022Наука и техника

Повышенный вес усилил иммунный ответ против вируса герпеса

Cell Reports: ожирение привело к усилению иммунного ответа против вируса простого герпеса

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

Команда ученых из Корейского института передовых технологий в совместной работе с коллегами из Медицинского исследовательского центра Мюнггок заметили, что повышенный вес приводит к усилению иммунного ответа против вируса простого герпеса второго типа. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports.

Авторы провели серию экспериментов на мышах, которых намеренно кормили высококалорийной диетой, из-за чего подопытные достигли ожирения. Обычно такие состояния у людей могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и, в некоторых случаях, привести к повышенному риску развития определенных видов рака. Однако предыдущие исследования фиксировали, что ожирение никогда не способствовало увеличенной вероятности появления или смерти от рака шейки матки, который чаще всего вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ).

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Специалисты заразили подопытных вирусом простого герпеса второго типа. Они хотели проверить, будут ли такие мыши быстрее умирать из-за нарушений в работе иммунной системы. Оказалось, что половина мышей с ожирением пережила инфекцию, в то время как все мыши из контрольной группы умерли. Они также заметили, что титры вируса у испытуемых с лишним весом начали снижаться быстрее, чем у худых мышей.

В октябре 2022 года сотрудники Университета Южной Австралии в совместной работе с представителями Glantreo Limited разработали способ лечения ожирения, основанный на применении очищенного песка.

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Елена Апазиди
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