Зеленского обвинили в получении выгоды от инцидента с ракетой в Польше

Читатели Die Welt обвинили Зеленского в получении выгоды от инцидента с ракетой в Польше

Читатели немецкой газеты Die Welt в комментариях в Twitter обвинили президента Украины Владимира Зеленского в получении выгоды от инцидента с ракетой в Польше.

Таким образом они отреагировали на публикацию издания о сомнениях главы государства в том, что ракета по территории соседней страны была выпущена с Украины.

Пользователь @Nailfreak1 заявил, что Зеленский намерен спровоцировать НАТО, а @dirkrainer8 выразил мнение, что украинский лидер может «стать опасностью для Европы и мира».

«Зеленский не является фигурой, которая выступает за мир и демократию. Он не оставляет камня на камне, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией», — написал @Ichwillesnicht.

С ним согласился @PeterSo13671123, заявив, что в эскалации заинтересован только Киев. Комментатор @Nelson161052 призвал тех, кто хочет закончить конфликт, дистанцироваться от Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракеты в Польше. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — заверил глава государства. Он также призвал допустить украинскую сторону к месту трагедии и к участию в расследовании.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.