Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 16 ноября 2022Мир

Зеленского обвинили в получении выгоды от инцидента с ракетой в Польше

Читатели Die Welt обвинили Зеленского в получении выгоды от инцидента с ракетой в Польше
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Читатели немецкой газеты Die Welt в комментариях в Twitter обвинили президента Украины Владимира Зеленского в получении выгоды от инцидента с ракетой в Польше.

Таким образом они отреагировали на публикацию издания о сомнениях главы государства в том, что ракета по территории соседней страны была выпущена с Украины.

Пользователь @Nailfreak1 заявил, что Зеленский намерен спровоцировать НАТО, а @dirkrainer8 выразил мнение, что украинский лидер может «стать опасностью для Европы и мира».

Материалы по теме:
Две ракеты упали на территории Польши. НАТО изучает обстоятельства инцидента. В Минобороны РФ заявили о провокации
Две ракеты упали на территории Польши.НАТО изучает обстоятельства инцидента. В Минобороны РФ заявили о провокации
15 ноября 2022
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО. Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО.Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
Сегодня

«Зеленский не является фигурой, которая выступает за мир и демократию. Он не оставляет камня на камне, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией», — написал @Ichwillesnicht.

С ним согласился @PeterSo13671123, заявив, что в эскалации заинтересован только Киев. Комментатор @Nelson161052 призвал тех, кто хочет закончить конфликт, дистанцироваться от Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракеты в Польше. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — заверил глава государства. Он также призвал допустить украинскую сторону к месту трагедии и к участию в расследовании.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию
Медведев предложил США представить попадание украинской ракеты в Капитолий
Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО
Кадыров высмеял СБУ из-за объявления его в розыск на Украине
Зеленского обвинили в получении выгоды от инцидента с ракетой в Польше
Международный паралимпийский комитет приостановил членство России
ООН заявила об «осторожном оптимизме» по продлению зерновой сделки
Украина рассказала о сигналах готовности России к переговорам
Зеленский заявил об отсутствии предложений по переговорам с Россией
В граничащем с Украиной регионе два человека подорвались на мине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.