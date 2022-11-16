Белый дом высказался об инциденте с падением ракет в Польше

Белый дом не подтвердил детали инцидента с ракетами в Польше и доложил об этом Байдену

Власти США не могут подтвердить данные о деталях инцидента со взрывом в районе польской деревни Пшеводув близ границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома.

В Вашингтоне намерены установить факты о произошедшем и принять решение о дальнейших шагах. Кроме того, об инциденте доложили президенту США Джо Байдену, который намерен вскоре поговорить с польским коллегой Анджеем Дудой.

Также сообщается, что советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил случившееся с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Севьера.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Принадлежность ракет польскими журналистами или властями не уточнялась; как отмечает CNN в своей онлайн-трансляции, спустя несколько часов после первых сообщений об инциденте все еще нет официального подтверждения принадлежности упавших ракет. Польские власти решили созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей.

Минобороны России на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности РФ к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве подчеркнули, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

По версии российского военного эксперта Алексея Леонкова, упавшими ракетами могли быть боеприпасы от украинской зенитной ракетной системы С-300.